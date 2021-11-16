Вторник, 16 Ноября 2021 23:14

АрмИнфо.Ситуация на границе является поводом для возобновления процесса по размещению мониторинговой группы ОБСЕ вдоль армяно- азербайджанской границы.

Подобное мнение выразил председатель постоянной комиссии НС РА по внешним связям Эдуард Агаджанян в интервью <Азатутюн>. В этой связи он подчеркнул, что благодаря размещению мониторинговой группы, международное сообщество, а также партнеры Армении по ОДКБ получат ответ на вопрос, кто же на самом деле является автором провокаций на границе.

<Сегодня я призвал правительство возобновить этот процесс. Как гражданин Республики Армения, как член правящей партии, я не думаю, что утвержденный статус-кво должен оставаться таковым. Противник в любом случае не должен думать, что мы смирились с этим положением>, - подчеркнул он, отметив, что разговор должен быть начат.

Парламентарий отметил, что правительство должно быть последовательным и не жалеть усилий для возобновления этого процесса, чтобы стратегический союзник и Организация (ОДКБ), членом которой Армения является, выполнила свои обязательства по отношению к нам. <В точности, как Армения, являясь надежным партнером, постоянно выполняет в рамках своих полномочий и обязательств соответствующие действия>, - сказал Агаджанян.

На вопрос <не думает ли Армения обратиться в Совет безопасности ООН> за помощью, глава постоянной комиссии НС РА отметил, что имеющийся инструментарий себя исчерпал. <Надеюсь, что ожидания наших партнеров по ситуации совпадает с нашими>, - сказал он. Но вместе с этим Агаджанян указал на определенные обязательства и ответственность, которые <не размазаны>, а сформированы в конкретные положения, наличие которых принуждает данную структуру прибегнуть к конкретным действиям в случае агрессии в отношении территориальной целостности страны-члена ОДКБ.

<Я исключаю, что территориальная целостность Армении в результате целей или представлений Азербайджана будет нарушена. Нам этот процесс нужно рассматривать в контексте коридорной логики и выносливости правительства и граждан Армении. Армения будет суверенной и никакой коридор по ее территории проходить не будет>, - сказал депутат.

Он также заверил, что власти страны сделают все возможное, используя все возможные инструменты, дипломатические, политические, финансовые и военные, чтобы эта ситуация раз навсегда разрешилась. <Это позиция Республики Армения и граждан Армении>, - подчеркнул он.