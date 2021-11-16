Вторник, 16 Ноября 2021 22:59

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял посла США в Армении Линн Трейси.

Григорян представил послу оперативно-тактическую обстановку на армяно-азербайджанской границе после нападения азербайджанских вооруженных сил. Генсек Совета Безопасности подчеркнул, что эти действия Азербайджана являются ударом по демократии в Армении.

Глава Совбеза подтвердил позицию армянской стороны о том, что войска после майских столкновений должны были быть выведены с позиций в зеркальном варианте. Армения готова начать процесс демаркации, который, однако, не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха.