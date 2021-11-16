Вторник, 16 Ноября 2021 21:30

АрмИнфо. Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло, сообщили журналистам в МИД РФ.

<Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло>, - сказали в министерстве, передает РИА Новости.