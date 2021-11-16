Вторник, 16 Ноября 2021 21:26

АрмИнфо. В условиях молчания международного сообщества Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе созванного заседания Совета безопасности, напомнив, что в результате агрессивных действий азербайджанских ВС еще 12 мая последними была оккупирована территория Армении площадью 41 кв.м.

Премьер назвал происходящее на границе прямой агрессией Азербайджана. <Моя оценка однозначна: Азербайджан при поддержке своих партнеров нацелен на наш суверенитет, государственность и независимость>, - подчеркнул он. Пашинян призвал международное сообщество выступить с осуждающими заявлениями в отношении действий Азербайджана.

<Язык принуждения для нас недопустим. Мы можем переговоры вести, искать и находить взаимоприемлемые решения, мы ведем себя как ответственный член международного сообщества. Но мы не позволим с нами говорить на языке высокомерия>, - заявил глава правительства.

При этом он заверил, что на самом деле нет территориальных споров, а есть агрессия в отношении суверенной территории Армении. Он пояснил, что если бы вопрос касался приграничных территорий, то был бы совершен зеркальный отвод войск, вдоль границы разместились бы международные наблюдатели и процесс демаркации и делимитации границ не заставил бы себя долго ждать.

При этом Пашинян выразил решимость со стороны правительства Армении и армянского народа всеми возможными способами защищать государственность, территориальную целостность и независимость Республики Армения.

<Вместе с тем, мы продолжаем настаивать на мирном разрешении ситуации. Все наши раннее озвученные предложения в силе. Мы привержены соблюдать положения трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января>, - отметил он. Говоря о ситуации на границе в данный момент времени Пашинян сообщил, что обстановка сравнительно спокойна, однако в общем положение остается крайне напряженным. Премьер­министр также сообщил о том, что в результате нападения подразделений ВС Азербайджана армянская сторона имеет человеческие жертвы. В результате действий ВС Армении, по словам главы правительства, противник также понес потери в живой силе и потерял около 6 единиц боевой техники.