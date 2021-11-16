Вторник, 16 Ноября 2021 18:50

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури.

В начале встречи секретарь Совбеза представил оперативно-тактическую обстановку на армяно- азербайджанской границе. Собеседники также уделили внимание региональной безопасности и миру, а также разблокированию инфраструктуры.

Обе стороны выразили уверенность в том, что пограничная напряженность может быть снижена как можно скорее и что может начаться процесс мирного урегулирования.