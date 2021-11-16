Вторник, 16 Ноября 2021 18:33

АрмИнфо. В результате сегодняшних столкновений в восточном направлении границы Республики Армении, армянская сторона, к сожалению, понесла потери. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним связям Эдуард Агаджанян.

В частности, по неподтвержденным данным, как отметил парламентарий, Армения имеет 15 жертв, 7 военнопленных и 2 потерянные позиции.

Отметив, что нападение азербайджанских ВС имело достаточно масштабный характер, Агаджанян сообщил, что ВС Армении удалось уничтожить 4 БТР и 1 <Урал> противника. <Это очередная провокация Азербайджана, которая последовательно осуществляется с 12 мая>, - сказал он.