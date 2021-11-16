Вторник, 16 Ноября 2021 18:32

АрмИнфо.Армения пока не передавала России официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Об этом заявил ТАСС посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

"Если речь идет об официальном письменном заявлении [с просьбой об оказании помощи в соответствии с Договором], пока не могу подтвердить [передачу запроса РФ]", - сказал посол. Тоганян заявил, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"По оперативной линии идут консультации [в связи с обострением на границе] - по линии военных, других ведомств, по дипломатическим каналам", - сказал посол.