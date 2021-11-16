Вторник, 16 Ноября 2021 18:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улие, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша, собственные дома 125-184 ,130-138 /четные/ на улице Мурацана, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, жилые дома 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, жилые дома 69, 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5а на улице Вардананца, жилой дом 50 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 181/2, 202, 243, 247 на улице Норки Айгинер, собственные дома 61-65 на улице Арменакяна, ООО “Анаида Асатрян”, женский оздоровительный центр “Витромет”, институт Геологии в Норк Мараше; жилой дом 24/5 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 20, 26, 28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 абонент 13 на улице Арабкира 4 (кафе), собственные дома 8-39 на 39-ой улице, 1-12 на 41-ой улице, 1-8 на 45-ой улице, собственные дома 2-47 на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 39-ой улице Арабкира, собственные дома 23, 21/35, 24, 24/1, 89, 96 в кв. ‘Канакер ГЭС”, собственные дома 14–211, 43/10–43/16, 53/2–53/7, 71/2–71/на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 16а на улице Бабаяна, жилые дома 7, 9, 11, 12, 14 на 2-ом переулке Маргаряна, жилые дома 9, 16, 53 на улице Шерами, жилые дома 40, 233, 235 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/2, 2/4, 2/3, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, жилые дома 2, 2а на улице Шарури, собственные дома на пр. Багратуняца, жилой дом 39 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 7, 8, 9, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна; улицы Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-15:00 частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, улицы Теряна, Гая, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Абовяна, школа N 2, “Кооператив Карагорц'', “Кооп. Еранос’’, ЧП “Ж. Месропян”, собственник “П. Закарян”, ЧП “А. Арутюнян”, собственник “А. Тадевосян”, собственник “Э. Ованнисян”, собственники “К. Хачатрян”, “Алик Месропян”, кварталы “Араи”, “Калер”, “Болор Охер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

12:00-14:00 частично село Балаовит, воинская часть и газозаправочная станция;

в Тавушской области:

11:00-14:00 Тбилисское шоссе, частично улица Парз лич в городе Дилижан; село Техут.