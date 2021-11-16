Вторник, 16 Ноября 2021 18:23

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян получил приглашение от президента США Байдена принять участие в Демократической конференции и подтвердил свое участие. Об этом в эфире Общественного телеканала заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

При этом на уточнение, может ли это стать платформой для нормализации армяно- азербайджанских отношений, Григорян отметил, что Ереван воспринимает демократическую конференцию как возможность укрепить демократию в Армении. <И мы будем использовать эту конференцию для этой цели>, - подытожил он.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Армения входит в число стран, приглашенных президентом США Джо Байденом на "Саммит демократии", запланированный на 9-10 декабря. Основными темами саммита станут вызовы и возможности, стоящие перед демократией. Форум также предоставляет лидерам платформу для принятия как индивидуальных, так и коллективных обязательств по защите демократии и прав человека.