Вторник, 16 Ноября 2021 18:23

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана совершили открытую террористическую атаку против Армении, в том числе в окрестностях Сюникской области. Об этом заявил Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян.

<Действия азербайджанской стороны были изначально преступными и являются частью геноцидальной политики Азербайджана>, - подчеркнул он.

Омбудсмен заявил, что азербайджанские власти несут полную ответственность за нанесение любого вреда жизни и здоровью военнослужащих Армении.

Он напомнил, что азербайджанские вооруженные силы после войны вторглись и незаконно разместились по соседству с населенными пунктами Армении и на ее суверенной территории. <С тех пор последние постоянно прибегали к преступным действиям, в том числе террористическим актам, в частности стреляли в направлении населенных пунктов, поджигали пастбища и сено. Из- за действий азербайджанской стороны ограничено свободное передвижение граждан т.д.>, - сказал Татоян.

Защитник прав человека Армении инициировал срочные расследования, связанные с действиями террористического характера азербайджанской стороны с 14 ноября. Он отметил, что по некоторым данным взяты в плен 6 военнослужащих. <Это изначально незаконные действия, поскольку само размещение азербайджанский ВС на территории Армении не имеет каких-либо правовых оснований>, - подчеркнул он.

Согласно источнику, сообщения о ситуации на границе Омбудсмен направит международным партнерам.

Напомним, что сегодня, 16 ноября, вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения.