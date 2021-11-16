Вторник, 16 Ноября 2021 18:22

АрмИнфо.ОДКБ превратилась в военно-политического кастрата и Турция показывает всем миру это. Такое мнение выразил для Телеграмм-канала "Военкор Котенок", военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин.

По словам эксперта, по злой иронии, ныне в ОДКБ турецких союзников больше, чем российских: <Но Москва продолжает демонстрировать садо-мазо, финансируя этот уже остывающий труп. Кроме того, Анкара, расширяя своё влияние, то и дело показывает, что Москва даже на постсоветском пространстве уже ничего не контролирует и находится в полном стратегическом (слава Лаврову!) одиночестве>.

Самое ужасное, считает эксперт, в том, что у Кремля, похоже, нет даже намётков на то, как создавать союзников, не говоря уже о глубоком стратегическом планировании...".

Эксперт также задается риторическими вопросом, "зачем Эрдоган атакует руками Алиева?> и почему <Кремль в ответ на поставку турками беспилотников на Украину грозно снизил на пару кило квоты на поставку турецких мандаринов и лимонов?>. <Эрдоган не оставляет без внимания даже имитационные антитурецкие действия Кремля, у которого нет ни единого козыря против Турции. А у Эрдогана против РФ - полный рукав. Если Анкара закроет нам проливы, нашей группировке в Сирии крышка>, - отметил российский военный эксперт