Вторник, 16 Ноября 2021 18:20

АрмИнфо. По состоянию на 17:00, ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения, где сегодня начали наступление подразделения ВС Азербайджана, продолжает оставаться крайне напряженной. Об этом говорится в сообщении МО РА.

< Накал сражений не снизился. Противник продолжает применять артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. В результате ответных действий армянской стороны противник несет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются.

В плен попали 12 военнослужащих ВС РА - 7 контрактников, 5 срочников. Минобороны продолжит регулярно делать заявления по ситуации>, - говорится в сообщении Министерства обороны Армении.