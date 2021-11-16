Вторник, 16 Ноября 2021 18:20

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в начале встречи посол высоко оценила армяно- французские отношения и призвала к их дальнейшему развитию. Собеседники обсудили вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и создавшейся в результате этого ситуации, а также возвращение армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Баку.

Армен Григорян подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха еще не решена. В этом контексте была подчеркнута роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в мирном и всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.