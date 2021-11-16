Вторник, 16 Ноября 2021 17:28

АрмИнфо. Председатель постоянно комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян 16 ноября с трибуны парламента призвал ОДКБ выступить с заявлением по поводу ситуации на границах Армении. С призывом к РФ о соблюдении обязательств выступили ряд депутатов ГД.

Кочарян указал, что Армения является членом-основателем ОДКБ. "Независимо от того, какие еще государства входят в ОДКБ, в нее входит наш стратегический партнер - Российская Федерация, которая, по сути, являясь членом ОДКБ, имеет полноценный большой пакет, своими действиями, предотвратить напряженность в пределах границ государств-членов ОДКБ. На данный момент мы не слышали ни заявления, ни возможности использования четкого инструментария действий, не говорю уже о том, что уже несколько месяцев вопрос мониторинга висит над ОДКБ. Думаю, если мониторинг стал реальностью, противник никогда бы не стал обвинять армянские вооруженные силы", - подчеркнул депутат партии власти.

Депутат ГД Овик Агазарян подчеркнул, что ОДКБ должна выразить четкую позицию по факту поползновений Азербайджана на суверенную территорию РА. "Наши партнеры по ОДКБ должны понимать, что у нас всегда была и есть альтернатива, и если наши партнеры не выполнят свои обязательства и обязанности, то я, как депутат, которого многие считают пророссийским политическим деятелем, при возможности поставлю вопрос о целесообразности нашей дальнейшей деятельности в рамках ОДКБ", - сказал Агазарян.

"Армения ожидает реакцию своего стратегического партнера - РФ, как союзника, поскольку РА и армянский народ видит, какое содействие получает Азербайджан от своего союзника. Армения и не могла подумать, что останется одна в условиях заключенных международных договоров РА ", - в свою очередь заявил другой депутат ГД Ваагн Алексанян, добавив, что РА всегда была верна заключенным соглашениям.