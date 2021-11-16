Вторник, 16 Ноября 2021 17:13

АрмИнфо.По состоянию на 16:00 ситуация в восточной приграничной зоне РА продолжает оставаться крайне напряженной. Об этом сообщает пресс- служба МО РА.

<В результате боев, начатых ВС Азербайджана после атаки на армянские позиции, у армянской стороны есть погибшие и раненные, информация о которых уточняются. Так же известно о потере двух боевых позиций.

Подразделения Вооруженных сил Армении адекватными действиями нанесли противнику большие потери в военной техники и живой силе. Бои продолжаются, накал их не ослабевает>, - отмечают в МО РА.