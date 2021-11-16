Вторник, 16 Ноября 2021 16:44

АрмИнфо. ВС Азербайджана сопровождают инициированное 16 ноября нападение широкомасштабной дезинформационной кампанией. Об этом говорится в заявлении МО РА.

<В частности, Министерство обороны Азербайджана сегодня, в полдень, до начала самого нападения, распространило сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении 15 и 16 ноября сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы обстреляли азербайджанские позиции.

Оборонное ведомство Азербайджана также утверждает, что Вооруженные силы Армении осуществляют действия в направлении Тавуша. Указанные сведения не соответствуют действительности. Министерство обороны Азербайджана пытается обвинить армянскую сторону в своей широкомасштабной провокации, тем не менее, более чем очевидно, что именно Азербайджан атаковал армянские позиции с применением артиллерийских средств и бронетехники>, - отметили в Минобороны РА.