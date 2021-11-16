Вторник, 16 Ноября 2021 16:28

АрмИнфо. Сегодня, 16 ноября, вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Об этом говорится в заявлении МИД РА.

<Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении.

Данными действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления.

Республика Армения, в соответствии с Уставом ООН, вправе всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета.

Призываем международное сообщество и наших международных партнеров - Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей четко отреагировать на эти действия, подрывающие региональный мир и безопасность, и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения>, - подчеркнули в МИД Армении.