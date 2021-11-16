Сообщается, что председатель НС Армении подчеркнул необходимость расширения многосторонних отношений с Соединенным Королевством. В свою очередь, выразив благодарность за прием, Посол заверил, что независимо от выхода Соединенного Королевства из ЕС сотрудничество с Арменией в сферах, предусмотренных CEPA (Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС), будет продолжаться как государством, подписавшим и ратифицировавшим данное соглашение.

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