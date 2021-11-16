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 Вторник, 16 Ноября 2021 16:20
Марианна Мкртчян

Минобороны Армении сообщили о четырех раненных на передовой

Минобороны Армении сообщили о четырех раненных на передовой

АрмИнфо.Минобороны Армении сообщили о четырех раненных на передовой в результате агрессии ВС Азербайджана.

<По состоянию на 15:00 ситуация на восточной границе РА существенно не изменилась. Идут локальные бои с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разного калибра. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент точно известно о 4 раненых>, - отметили в Минобороны РА.


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