Вторник, 16 Ноября 2021 16:04

АрмИнфо.20 ноября в Концертном зале имени Арама Хачатуряна известная певица Мариам Мерабова в сопровождении проекта <Мираиф> и джаз-поп-группы даст уникальный сольный концерт под названием <Напиши мне...>.

Концерт станет реальностью по инициативе Эмиля Карата - режиссера и продюсера многих концертных программ, спектаклей, шоумена и культуролога. Его пьесы и авторские проекты известны не только в России, но и в Армении.

Несколько лет назад он подарил Еревану незабываемый фестиваль <Музыкальная неделя в Ереване>, а также концерты Мариам Мерабовой для армянской публики, юбилейные концерты Эрны Юзбашян и другие значимые события в культурной жизни Армении. Ереванская публика высоко оценила постановку концерта памяти Иосифа Кобзона в Ереване и потрясающее театрализованное представление в канун Нового 2020 года в Dvin Muzic Hall.

<После концерта Мариам< 100 часов счастья >в 2018 году она также приняла участие в церемонии вручения премии <Аврора>, которая прошла на площади Свободы. Затем произошли болезненные, ужасные и трагические события, которые изменили всех нас. Мы стали другими, когда есть необходимость укрепить людей музыкой, исходя из текущего состояния страны и общества, поделиться с песнями и словом, теплотой, поделиться надеждой, вселить уверенность и силу, тогда объединение становится жизненно важной необходимостью. Вместе с Мариам Мерабовой, кстати, нас объединяет многолетняя верная дружба и творческий процесс, мы решили представить новую программу <Напиши мне ...> в Ереване после 9 ноября 2021 года>, - рассказывает Эмиля Карат.

В концерте прозвучат лирические, советские, эстрадные песни армянских композиторов и авторов, а также произведения великих джазовых исполнителей. <Напиши мне ...> - новая программа, специально подготовленная для армянской публики с учетом особого отношения певицы к своим концертам на родине.

Эмиль Карат подчеркнул, что для него очень важно, чтобы его родина была очищена от вирусов, от бремени вредоносных программ, чтобы он просыпался, вставал и двигался вперед с прямой спиной. <Тогда мы все сможем продолжать творить и делать это с оптимизмом и энтузиазмом. В то время хотелось бы устраивать красивые концерты с настоящими артистами и мастерами. До этого я думаю о семейном просмотре, чтобы и дети, и взрослые могли смотреть музыкальные спектакли и мини-мюзиклы, шоу. Я продолжаю редактировать сценарий мюзикла <Ахтамар>, для которого, думаю, время еще придет>, - заключил Эмиль Карат.