Вторник, 16 Ноября 2021 15:51

АрмИнфо.Основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассмотрены в ходе телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, затрагивалась также ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе.

Обстоятельно обсуждены актуальные темы международной повестки дня. Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата.

Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках. Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе.

При обмене мнениями об обстановке в Афганистане подчеркнута готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности. Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи - продовольствия и товаров первой необходимости. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.