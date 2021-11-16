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 Вторник, 16 Ноября 2021 12:24
Алина Оганесян

В Армении наблюдается замедление темпов распространения коронавируса

В Армении наблюдается замедление темпов распространения коронавируса

АрмИнфо. В Армении наблюдается замедление темпов распространения коронавируса. За последние сутки, число заболевших составило 572, тогда как выздоровело 1 617 человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения,  за прошедший день от коронавируса скончалось 52 человека.

По положению на 11:00 16 ноября  фактическое лечение получает 24 082 пациента.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1385 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 329 913 случаев заражения коронавирусом (14,6% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 297 339 человек (90,1%),  скончалось - 7107 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 260 268 тестов  на коронавирус.


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