Вторник, 16 Ноября 2021 12:24

АрмИнфо. В Армении наблюдается замедление темпов распространения коронавируса. За последние сутки, число заболевших составило 572, тогда как выздоровело 1 617 человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, за прошедший день от коронавируса скончалось 52 человека.

По положению на 11:00 16 ноября фактическое лечение получает 24 082 пациента.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1385 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 329 913 случаев заражения коронавирусом (14,6% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 297 339 человек (90,1%), скончалось - 7107 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 260 268 тестов на коронавирус.