Вторник, 16 Ноября 2021 11:42

АрмИнфо. Более 4 тыс.паломников посетили монастыри Амарас и Дадиванк при содействиивоеннослужащих российского миротворческого контингент в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения на бронетранспортерах БТР-82А и посещения монастырских комплексов Амарас и Дадиванк.

<Военнослужащие российского миротворческого контингента за год своей деятельности в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность посещения более 4 тыс. паломников в монастырские комплексы Амарас и Дадиванк, которые расположены вблизи линии разграничения сторон>, - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Постников.

<Российские миротворцы более 80 раз сопровождали паломников на

воскресную службу в монастыри Армянской Апостольской церкви из города

Степанакерт в монастыри Амарас и Дадиванк и обратно> - уточнил

Постников.

Обе святыни находятся вблизи линии разграничения сторон, поэтому в целях обеспечения безопасности паломников необходимо присутствие военнослужащих российского миротворческого контингента. Каждое воскресенье на церковную службу приезжали и приезжают паломники из Армении и отдаленных районов Нагорного Карабаха. Кроме этого, для сохранения исторической и культурной ценности региона, российские военнослужащие постоянно проводят патрулирование прилегающей территорий монастырских комплексов.

<Вы видите каждое воскресенье служба ведется и паломники Степанакерта, разных регионов приезжают сюда. Среди паломников вы видите еще детей, которые в этом регионе не только не боятся, мы после реставрации откроем здесь воскресную школу, чтобы дети здесь учились. И наши священнослужители всегда говорят, что миротворцы делают своё дело благополучно и достойно себя ведут, так что мы благодарим миротворцев, которые обеспечивают наших паломников при посещении монастырского комплекса Амарас>, - сказал епископ Вартанес Аврамян.

В результате достигнутых договоренностей монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Военнослужащие российского миротворческого контингента на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

Дадиванк является одним из древнейших христианских монастырей и расположен на территории Карвачарского района, который в соответствии с трёхсторонним заявлением перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен поблизости от архитектурного комплекса.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.