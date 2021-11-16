Вторник, 16 Ноября 2021 11:04

АрмИнфо. Оппозиционные фракции Национального собрания Армении "Айастан" и "Честь имею" объявили о бойкоте работы очередного заседания парламента, поскольку накануне правящее большинство отказало в обращении организовать слушания по ситуации на границе.

Как заявил глава фракции "Айастан" Сейран Оганян, фракция "Гражданский договор" не пошла навстречу оппозиции, которая требовала разъяснений по ситуации на границах Армении. "В знак протеста, оппозиция приняла решение бойкотировать очередную сессию НС", - сказал Оганян.

Секретарь фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, в свою очередь заявил, что поддержат протест фракции "Айастан". По его словам, вместо того, чтобы дать ответы на волнующие всех вопросы, фракция власти внесла в повестку обсуждение закона "О ртути". В связи с этим, как указал Мамиджанян, они вернутся в зал заседаний тогда, когда будут надлежащим образом обсуждены актуальные вопросы. "Мы не будем участвовать в ваших ртути-парти", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Национальном собрании Армении началось очередное пленарное заседание. В повестке заседания 33 вопроса, в том числе проект государственного бюджета Республики Армения на 2022 год.

Напомним, что накануне - 15 ноября в ходе заседания совета парламента оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" предложили провести внеочередное заседание 15 ноября в 20:00 и пригласить премьер-министра Никола Пашиняна для разъяснения создавшейся на границе ситуации. Однако спикер парламента Ален Симонян назвал представленное обращение "запиской", в связи с чем отказал в созыве внеочередного заседания.