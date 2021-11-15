Понедельник, 15 Ноября 2021 20:43

АрмИнфо.Эта встреча проходит в крайне чрезвычайных обстоятельствах, когда армянский народ и демократия находятся под постоянной угрозой применения силы, по крайней мере, с сентября 2020 года. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на встрече министров иностранных дел стран- участниц программы Европейского союза (ЕС) <Восточное партнерство>.

В этом ключе армянский министр напомнил, что вопреки призыву генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня, Азербайджан развязал военную агрессию против народа Нагорного Карабаха, серьезно поставив под угрозу региональную ситуацию.

< Более того, они стремились создать опасный прецедент для попытки разрешить затяжные конфликты в Европе с помощью силы, задействовав иностранных вооруженных террористов и наемников с Ближнего Востока и Северной Африки. Нарушив три договоренности о перемирии, 9 ноября трехсторонним заявлением Азербайджан, наконец согласился прекратить боевые действия.

Тем не менее, ситуация в регионе остается нестабильной. Безопасность и реальность не могут быть построены на основе массовых нарушений прав человека, тысяч погибших, потерь, депортаций и нарушения международного мирного процесса. Применение силы против людей, стремящихся реализовать свои основные права, включая право на свободную, безопасную жизнь и право на самоопределение, не может быть средством разрешения конфликта. И все заявления официального Баку о том, что нагорно-карабахского конфликта больше не существует, не соответствуют действительности, поскольку истинная причина конфликта остается без внимания. Убеждены, что конфликт должен найти свое политическое решение в рамках мандата и под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - подчеркнул глава МИД РА.

В этом ключе Мирзоян призвал всех партнеров, заинтересованных во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта, безоговорочно и полностью поддержать мирный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Вместе с тем он еще раз подтвердил готовность Армении к достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

<Однако невозможно достичь мира только при наличии доброй воли одной из сторон. Трудно представить установление мира в регионе, при существовании так называемого Трофейного парка в Баку, постоянных ненавистнических высказываний и сеяния вражды в отношении армян со стороны высокопоставленных азербайджанских чиновников, содержании в тюрьмах армянских военнопленных и гражданских лиц, многочисленных насильственных исчезновений, перманентных вторжений на территорию Армении и последняя такая попытка произошла вчера.

Насколько бы Армения ни показывала свою готовность ослабить напряженность, Азербайджан продолжает свои провокации в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской границе, что приводит к жертвам среди мирного населения. Насколько бы Армения ни выступала за открытие регионального сообщения, Азербайджан продолжает требовать так называемого <коридора>>, - добавил Мирзоян.

При это он констатировал, что изначально Азербайджан обусловил освобождение армянских военнопленных получением карт минных полей. <Однако, когда Армения предложила предоставить все предполагаемые карты, Азербайджан сделал шаг назад, поставив под сомнение подлинность карт. Азербайджан продолжает свои попытки блокировать Нагорный Карабах, препятствуя въезду международных гуманитарных организаций, включая осуществление миссии по сбору фактов о ситуации с культурным наследием.

Безадресные призывы к обеим сторонам в этих условиях, когда Армения предпринимает заслуживающие доверия шаги к миру, а Азербайджан продолжает обострять ситуацию, могут быть восприняты как равнодушие - отсутствие обязательств со стороны наших международных партнеров.

Если вы хотите поддержать наши усилия по достижению стабильности в регионе, то нет другого выбора, кроме как быть честным в этих вопросах и выразить свое видение использования прав человека и силы в нашем регионе без двойных стандартов. Мы готовы быть настоящим партнером Евросоюза в этом вопросе>, - подытожил глава МИД Армении.