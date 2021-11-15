Понедельник, 15 Ноября 2021 20:31

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирча Джоана.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства между НАТО и Азербайджаном, перспективам дальнейшего развития, а также по региональным проблемам.

Глава МИД Азербайджана выразил удовлетворение результатами, достигнутыми по ряду направлений партнерства Азербайджан-НАТО.

Он коснулся также вопроса вклада Азербайджана в операции НАТО по поддержке международного мира и безопасности.

Министр сообщил представителю НАТО, что Баку готов нормализовать отношения с Арменией на <основе принципов международного права>.

НАТО высоко оценило реформы Азербайджана в оборонной сфере и вклад страны в миссии НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарил Азербайджан за партнерство с Альянсом, особенно за участие в операции в Афганистане.

Стороны выразили готовность продолжить политический диалог и практическое сотрудничество в соответствии с целями и принципами Партнерства ради мира.