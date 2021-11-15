Понедельник, 15 Ноября 2021 20:29

АрмИнфо. Армения и Евросоюз подписали соглашение об общем авиационном режиме.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, документ был подписан 15 ноября в Брюсселе министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархели и госсекретарем иностранных дел Словении Станиславом Рашчаном.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян на подписании выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

<Подписание сегодня Соглашения об общем авиационном режиме является еще одной возможной вехой в наших отношениях с ЕС и 27 государствами-членами Европейского Союза. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто сделал сегодняшнее событие реальностью: нашим партнерам в Европейской комиссии, в Евросовете и в председательстве Словении, во всех соответствующих органах в Армении, в нашей дипломатической миссии в Брюсселе>. Вместе с тем армянский министр выразил убеждение, что ратификация и вступление в силу этого Соглашения в ближайшем будущем откроет новые возможности для развития авиационного сектора в Армении, облегчая связь граждан РА с другими европейскими странами. <Присоединение к единому авиационному пространству ЕС, единому рынку авиационных услуг, будет способствовать принятию авиационных стандартов ЕС, применению авиационных правил и дальнейшему развитию сотрудничества в области авиационной безопасности. Национальные авиалинии извлекут выгоду из всего этого, и конечно же, индивидуальные путешественники. Я убежден, что Соглашение сыграет важную роль в продвижении торговли, туризма, инвестиций, экономического и социального развития в целом, а также в продвижении контактов между людьми и предоставлении больших возможностей для мобильности>, - подытожил армянский министр.

Напомним, что Совет Евросоюза ранее дал <зеленый свет> на подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между ЕС и Арменией. Соглашение об общем авиационном пространстве часто еще называют "открытым небом". Общее авиационное пространство касается гражданской авиации и предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок между ЕС и соседними с ним странами. Речь идет о пассажирских, грузовых и почтовых перевозках. Ожидается, что общее авиационное пространство откроет для граждан Армении больше возможностей летать в Евросоюз, а также будет способствовать конкуренции на рынке авиаперевозок, что в итоге может снизить цены на билеты.