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 Понедельник, 15 Ноября 2021 18:09
Наира Бадалян

Готов денно и нощно служить Республике Армения: Папикяна представили высшему офицерскому составу ВС

Готов денно и нощно служить Республике Армения: Папикяна представили высшему офицерскому составу ВС

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян представил новоназначенного министра обороны Сурена Папикяна аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян поблагодарил бывшего министра Аршака Карапетяна за его работу в Минобороны. "По сути, я принял важное политическое решение, и когда сегодня утром мы встретились с господином Карапетяном, он высказал мысль, с которой я не могу не согласиться и которую не могу не озвучить. Он справедливо отметил, что статус министра обороны в Армении - самый уязвимый статус или один из самых уязвимых", - сказал он.

По словам премьера, Армения сегодня стоит перед серьезными стратегическими вызовами. "Мы просто не имеем права не управлять ими в соответствии с интересами Республики Армения, Арцаха и армянского народа. Знаете, оценок может быть много, эти оценки могут быть эмоциональными, менее эмоциональными, но мы должны точно знать, что Правительство Республики Армения, руководство страны четко понимают, какие шаги необходимы для успешного вывода страны из перекрестка этих стратегических вызовов, чтобы проложить путь к устойчивому развитию, и мы пойдем этим путем", - отметил Пашинян.

Никол Пашинн подчеркнул, что Сурен Папикян - его давний политический соратник и союзник. "После 2018 года, после того как я вступил в должность премьер-министра, не было ни одного случая, чтобы Вооруженные силы Республики Армения, Министерство обороны, выдвигали проблему, входящую в сферу компетенций правительства, и не решались. Так будет и после этого", - сказал премьер.

Аршак Карапетян поблагодарил личный состав Министерства обороны и офицеров Вооруженных сил за совместную работу. Он также призвал поддержать нового министра, сплотиться вокруг него. Карапетян выразил готовность при необходимости поддержать нового министра.

В свою очередь, новоназначенный министр Сурен Папикян заверил: "Готов денно и нощно служить Республике Армения".

Напомним, что в июле 2021 года решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Аршак Карапетян был назначен первым заместителем министра обороны. В тот же день стало известно об отставке и. о. министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

Ранее указом президента Аршак Карапетян был снят с должности первого заместителя начальника Генштаба Армении. Аршак Карапетян занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВС с 13 апреля 2021 года. Решением Никола Пашиняна от 6 апреля, Карапетян был освобожден от должности советника премьер- министра. Он был назначен на эту должность после революции 2018 года.

Во время четырехдневной апрельской войны 2016 года Карапетян был начальником управления разведки ВС. В 2016 году Карапетян был освобожден от должности тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном.


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