Понедельник, 15 Ноября 2021 18:07

АрмИнфо.В Армению из Украины для участия в итоговой конференции Союза армян Украины (САУ) прибыла большая делегация, в которую вошли и депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ).

В рамках визита в Республику Армения народные депутаты группы по межпарламентским связям с РА в ВРУ, глава межпарламентской группы дружбы Армения-Украина Артем Дмитрук и его заместитель депутат Дарья Володина посетили Мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян и возложили цветы к вечному огню. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Согласно источнику, украинских парламентариев сопровождали заместитель председателя Союза армян Украины Давид Мкртчян и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян.

Напомним, что в состав украинской делегации вошли также главы региональных армянских общин Украины, влиятельные политики, известные политологи и медиа-эксперты, журналисты крупнейших медиа, ученые, члены Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ), общественные деятели и спортсмены.

После итоговой конференции состоялось открытие скейт-парка - подарка Союза армян Украины Еревану. После торжественной церемонии открытия

для горожан состоялся концерт с участием известных звезд армянской и украинской эстрады.