Arminfo.info




 Понедельник, 15 Ноября 2021 17:59

«Сила одного драма» - фонду «Преподавай, Армения»

«Сила одного драма» - фонду «Преподавай, Армения»

АрмИнфо.Инициатива IDBank-а и Idram-а «Сила одного драма» подвела итоги очередной программы: 8.057.944 драмов РА было переведено фонду здоровья детей Армении, который организует лечение детей с опасными для жизни заболеваниями за рубежом.

Сумму предоставили компании, переводя 1 драм за каждый платеж через приложение Idram&IDBank, сайт Idram.am, онлайн-платформу IDBanking.am и терминалы Bank и Idram.

По словам Гора Амиряна, руководителя отдела маркетинга Idram-a, проект также повысил осведомленность клиентов двух компаний о социальной ответственности. «Мы особенно рады получать отзывы наших клиентов о том, что они предпочитают выполнять платежи через Idram не только за счет скорости и удобства, но и за счет того, что мы перечисляем 1 драм на благотворительность за каждый платеж», - сказал Гор Амирян.

Уже известен следующий бенефициар инициативы «Сила одного драма»․ Вся сумма, собранная в ноябре и декабре, будет передана программе «Nation-Builders» образовательного фонда «Преподавай, Армения».

«Мы придаем особое значение сотрудничеству фонда «Преподавай, Армения» и IDBank-а, нашей общей цели развития образования детей в школах отдаленных и приграничных районов Армении и Арцаха. Cвоим участием в программе  «Nation-Builders», IDBank вносит свой вклад в процесс значительно улучшения качества школьного обучения, при котором наши Учителя-Лидеры в течении двухгодичного пребывания в регионе, раскрывают в каждом ученике огромный потенциал, направленный на развитие и улучшение своих общин”, - отмечает Лариса Ованнисян, основатель и исполнительный директор фонда «Преподавай, Армения».

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, сотрудничество с образовательным фондом «Преподавай, Армения» исходит из основных целей стратегии корпоративной социальной ответственности Idram-а и Банка. «Одна из наших основных целей - внести свой вклад в процессы обеспечения равноправия в образовании нашего общества и особенно детей, повышения качества, а также обеспечения непрерывности образования. Мы хотим внести свою лепту в формировании следующего поколения, и сотрудничество с «Преподавай, Армения» - яркое тому подтверждение. Мы уверены, что наши пользователи и клиенты, как всегда, продолжат совершать активные платежи через приложение Idram&IDBank, веб-сайт Idram.am, онлайн-платформу IDBanking.am, терминалы Idram-а и Банка, и снова станут послами доброй воли», - говорит Татевик Вардеванян.

«Сила одного драма» стартовала в июне 2020 года и по сегодняшний день осуществила 7 программ, переведя более чем 45 миллионов драмов РА разным организациям:


Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился с замгенсека НАТОГлава МИД Азербайджана встретился с замгенсека НАТО
Россия и Турция обсудили взаимодействие на Южном КавказеРоссия и Турция обсудили взаимодействие на Южном Кавказе
Армения и Евросоюз подписали Соглашение об общем авиационном режимеАрмения и Евросоюз подписали Соглашение об общем авиационном режиме
Готов денно и нощно служить Республике Армения: Папикяна представили высшему офицерскому составу ВСГотов денно и нощно служить Республике Армения: Папикяна представили высшему офицерскому составу ВС
Украинские парламентарии посетили Мемориал жертв Геноцида армян в Османской империиУкраинские парламентарии посетили Мемориал жертв Геноцида армян в Османской империи
«Сила одного драма» - фонду «Преподавай, Армения»«Сила одного драма» - фонду «Преподавай, Армения»
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
Армения и Грузия изучают возможности расширения взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиямиАрмения и Грузия изучают возможности расширения взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями
Посол Армении в Украине отметил существенное продвижение армяно-украинских отношенийПосол Армении в Украине отметил существенное продвижение армяно-украинских отношений
Арман Татоян рассказал о приоритетных шагах Армении сегодняАрман Татоян рассказал о приоритетных шагах Армении сегодня
<Аврора> и представительство ООН в Армении организуют Рождественскую благотворительную ярмарку<Аврора> и представительство ООН в Армении организуют Рождественскую благотворительную ярмарку
Политолог: Политика в Армении определяется принципом Политолог: Политика в Армении определяется принципом "сам дурак"
Совет Совбеза Армении выступил с заявлением в связи с ситуацией на восточных рубежах страныСовет Совбеза Армении выступил с заявлением в связи с ситуацией на восточных рубежах страны
Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения: Пашинян созвал заседание СовбезаАзербайджан вторгся на территорию Республики Армения: Пашинян созвал заседание Совбеза
Число вакцинированных от коронавируса в Армении превысило 1 млн.Число вакцинированных от коронавируса в Армении превысило 1 млн.
Сурен Папикян возглавил оборонное ведомство АрменииСурен Папикян возглавил оборонное ведомство Армении
В ООН выразили обеспокоенность по поводу необоснованных ограничений свободы мирных собраний в стране и вмешательства полиции в мирные демонстрацииВ ООН выразили обеспокоенность по поводу необоснованных ограничений свободы мирных собраний в стране и вмешательства полиции в мирные демонстрации
Спецпредставитель ЕС призвал Армению и Азербайджан разрядить напряженностьСпецпредставитель ЕС призвал Армению и Азербайджан разрядить напряженность
В Капане националистический блок разгромил партию власти: ЦИК подвела предварительные итоги выборов в ОМС в 3-х общинах из 5-тиВ Капане националистический блок разгромил партию власти: ЦИК подвела предварительные итоги выборов в ОМС в 3-х общинах из 5-ти
Блок <Армения> обвинил действующие армянские власти в преступном сговоре с АзербайджаномБлок <Армения> обвинил действующие армянские власти в преступном сговоре с Азербайджаном
Бездействие военно-политического руководства Армении на фоне ползучей экспансии территорий РА АзербайджаномБездействие военно-политического руководства Армении на фоне ползучей экспансии территорий РА Азербайджаном
Новый КПП на подконтрольном Азербайджану участке автодороги Капан-Чакатен Новый КПП на подконтрольном Азербайджану участке автодороги Капан-Чакатен
Президент Армении назначил Послов Армении в Германии и в ИспанииПрезидент Армении назначил Послов Армении в Германии и в Испании
Сергей Лавров: Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ближайшее время будет сконцентрирована на решении гуманитарных вопросовСергей Лавров: Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ближайшее время будет сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов
Омбудсмен Арцаха: Гражданин, бросивший взрывное устройство на блокпост  азербайджанской стороны будет передан правоохранителям АрцахаОмбудсмен Арцаха: Гражданин, бросивший взрывное устройство на блокпост  азербайджанской стороны будет передан правоохранителям Арцаха
В Министерстве обороны обсудили новые направления сотрудничества с Советом ЕвропыВ Министерстве обороны обсудили новые направления сотрудничества с Советом Европы
СНБ Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторонСНБ Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон
В Армении за сутки подтвердился 1 251 случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 2 192 человекаВ Армении за сутки подтвердился 1 251 случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 2 192 человека
Омбудсмен опубликовал видеоматериал, подтверждающий усложнение связи между селами Бардзраван, Шурнух и ВоротанОмбудсмен опубликовал видеоматериал, подтверждающий усложнение связи между селами Бардзраван, Шурнух и Воротан
Американский <Центр международной политики> разоблачил тайные попытки Турции повлиять на политику СШААмериканский <Центр международной политики> разоблачил тайные попытки Турции повлиять на политику США
Вице-премьер: Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностейВице-премьер: Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностей
Сотрудники ЮКЖД прошли курсы спасателей в МЧС АрменииСотрудники ЮКЖД прошли курсы спасателей в МЧС Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Индия назначила военного атташе в АрмениюИндия назначила военного атташе в Армению
На саммите тюркоязычных стран в Стамбуле обсудят идею реализации <Туранского коридора>На саммите тюркоязычных стран в Стамбуле обсудят идею реализации <Туранского коридора>
Президент Грузии: Южный Кавказ не может быть эксклюзивным ни для кого - ни для России, ни для Турции, ни для ИранаПрезидент Грузии: Южный Кавказ не может быть эксклюзивным ни для кого - ни для России, ни для Турции, ни для Ирана
Главы МИД Армении и Палестины обсудили вопросы двусторонней повесткиГлавы МИД Армении и Палестины обсудили вопросы двусторонней повестки
Прогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалииПрогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалии
Прогноз: Любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к войнеПрогноз: Любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к войне
<Врата рая> арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна взял номинации на кинофестивале в Онтарио<Врата рая> арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна взял номинации на кинофестивале в Онтарио
Секретарь Совбеза РА: Армения и Азербайджан обсуждают возможность открытия дороги в НахиджеванСекретарь Совбеза РА: Армения и Азербайджан обсуждают возможность открытия дороги в Нахиджеван
ACBA Bank завершил крупное размещение акций и стал лидером по числу акционеровACBA Bank завершил крупное размещение акций и стал лидером по числу акционеров
Глава МИД Армении призвал международное сообщество не допустить уничтожения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха Азербайджаном, как это произошло в НахиджеванеГлава МИД Армении призвал международное сообщество не допустить уничтожения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха Азербайджаном, как это произошло в Нахиджеване
В Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертностиВ Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертности
Омбудсмен Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями АзербайджанаОмбудсмен Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями Азербайджана
Президент Армении назвал недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета РАПрезидент Армении назвал недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета РА
Глава МИД Армении и Гендиректор ЮНЕСКО обсудили судьбу армянского наследия, оказавшегося под контролем АзербайджанаГлава МИД Армении и Гендиректор ЮНЕСКО обсудили судьбу армянского наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана
В Абиверде археологами обнаружены ценные находкиВ Абиверде археологами обнаружены ценные находки
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с очередным заявлениемСопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с очередным заявлением
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Чужих детей и чужой земли не бывает: зампредседателя Госдумы о важности проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха>Чужих детей и чужой земли не бывает: зампредседателя Госдумы о важности проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха>
Байрамов заверяет: Азербайджан согласует с ЮНЕСКО отправку миссии в регионБайрамов заверяет: Азербайджан согласует с ЮНЕСКО отправку миссии в регион
Блок <Айастан>: Повестка режима по открытию эры мира в регионе означает потерю суверенитета АрменииБлок <Айастан>: Повестка режима по открытию эры мира в регионе означает потерю суверенитета Армении
Из-за COVID-19 в Армении продлен карантин до 20 июня 2022 годаИз-за COVID-19 в Армении продлен карантин до 20 июня 2022 года
NovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 годаNovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 года
Возможно, за определенную плату, граждане РА смогут проехать по дороге Горис- Капан: Секретарь СБВозможно, за определенную плату, граждане РА смогут проехать по дороге Горис- Капан: Секретарь СБ
Как арендовать квартиру в Сочи и не быть обманутымКак арендовать квартиру в Сочи и не быть обманутым
Главы МИД Армении и Франции обсудили текущие вопросы карабахского конфликтаГлавы МИД Армении и Франции обсудили текущие вопросы карабахского конфликта
Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию противникаМинобороны Армении опровергло очередную дезинформацию противника
Захарова: Полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в регионЗахарова: Полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в регион
Читать больше



Эксперты
Политолог: Политика в Армении определяется принципом Политолог: Политика в Армении определяется принципом "сам дурак"
Прогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалииПрогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалии
Прогноз: Любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к войнеПрогноз: Любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к войне
Прогноз: Очень скоро контролируемый Баку участок автодороги Горис-Капан превратится в путь в никудаПрогноз: Очень скоро контролируемый Баку участок автодороги Горис-Капан превратится в путь в никуда
Аналитик: Встречи в Ереване продемонстрировали, что списывать США со счетов преждевременноАналитик: Встречи в Ереване продемонстрировали, что списывать США со счетов преждевременно
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности