Понедельник, 15 Ноября 2021 17:59

АрмИнфо.Инициатива IDBank-а и Idram-а «Сила одного драма» подвела итоги очередной программы: 8.057.944 драмов РА было переведено фонду здоровья детей Армении, который организует лечение детей с опасными для жизни заболеваниями за рубежом.

Сумму предоставили компании, переводя 1 драм за каждый платеж через приложение Idram&IDBank, сайт Idram.am, онлайн-платформу IDBanking.am и терминалы Bank и Idram.

По словам Гора Амиряна, руководителя отдела маркетинга Idram-a, проект также повысил осведомленность клиентов двух компаний о социальной ответственности. «Мы особенно рады получать отзывы наших клиентов о том, что они предпочитают выполнять платежи через Idram не только за счет скорости и удобства, но и за счет того, что мы перечисляем 1 драм на благотворительность за каждый платеж», - сказал Гор Амирян.

Уже известен следующий бенефициар инициативы «Сила одного драма»․ Вся сумма, собранная в ноябре и декабре, будет передана программе «Nation-Builders» образовательного фонда «Преподавай, Армения».

«Мы придаем особое значение сотрудничеству фонда «Преподавай, Армения» и IDBank-а, нашей общей цели развития образования детей в школах отдаленных и приграничных районов Армении и Арцаха. Cвоим участием в программе «Nation-Builders», IDBank вносит свой вклад в процесс значительно улучшения качества школьного обучения, при котором наши Учителя-Лидеры в течении двухгодичного пребывания в регионе, раскрывают в каждом ученике огромный потенциал, направленный на развитие и улучшение своих общин”, - отмечает Лариса Ованнисян, основатель и исполнительный директор фонда «Преподавай, Армения».

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, сотрудничество с образовательным фондом «Преподавай, Армения» исходит из основных целей стратегии корпоративной социальной ответственности Idram-а и Банка. «Одна из наших основных целей - внести свой вклад в процессы обеспечения равноправия в образовании нашего общества и особенно детей, повышения качества, а также обеспечения непрерывности образования. Мы хотим внести свою лепту в формировании следующего поколения, и сотрудничество с «Преподавай, Армения» - яркое тому подтверждение. Мы уверены, что наши пользователи и клиенты, как всегда, продолжат совершать активные платежи через приложение Idram&IDBank, веб-сайт Idram.am, онлайн-платформу IDBanking.am, терминалы Idram-а и Банка, и снова станут послами доброй воли», - говорит Татевик Вардеванян.

«Сила одного драма» стартовала в июне 2020 года и по сегодняшний день осуществила 7 программ, переведя более чем 45 миллионов драмов РА разным организациям: