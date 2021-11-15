Понедельник, 15 Ноября 2021 17:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 125-184, 130-138 (четные) на улице Мурацана, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида; собственные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, 2, 10, 8/8, 8/10 на улице Г.Овсепяна, 202, 203,125/6,222, 272/10 на улице Норки Айгинер, здание посольства РФ в РА, здание “Агентство здравоохранения“, административное здание административного района ''Норк Мараш", поликлиника № 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 2 на 1-ой улице Аванесова, 42 на 2-ой улице Нор Ареша, 4, 6, 8/1, 125/3 на 34-ой улице, собственные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 25, 31 на пр. Баграмяна, 2 2/1, 4 на улице Прошяна, 12, 18 на улице Айгедзори, 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на улице Вагаршяна, собственные дома 4-42 на улице Прошяна, 1-5 на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19/1 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 10, 10/4 на улице Маргаряна, 16, 9, 53 на улице Шерами, жилые дома 40, 233, 235 на улице Андраника, улицы Церенца, Дживану, Микаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца, жилой дом 39 на 11-ой улице Шенгавита, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 7, 8, 9, 11, жилой дом 26 на улице Арагаца, подъезды 1-3 жилого дома 51 на улице 9 Мая, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3 на улице 9 Мая, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1 на улие 9 Мая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19а, 21, 28а,28б, 28г на улице Гарегина Нжде, жилые дома 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 на улице Шарури, вспомогательные хозяйства на улице Шарури;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Зорак и Ранчпар;

10:30-14:30 частично улицы Араза и Арартян в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улицы Маркса, Лусиняна, Харазяна и Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна; улица Ара Гехецика, квартал “Нор Таг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-15:00 частично община Прошян, воинская часть Прошяна, ООО “Карине Сардарян”, “А.Агабекян”, ‘Нор таг”, “А.Арутюнян”, “Г.Григорян”, “Кооп П” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Ширакской области:

11:00-16:00 левая часть дороги Гюмри-Бавра села Бавра в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Катнахбюр, Урасар и Арманис;

в Тавушской области:

10:30-16:30 села Гош, Овк, Хачардзан, Агавнаванк в городе Дилижан.