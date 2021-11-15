Понедельник, 15 Ноября 2021 16:02

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян рассказал о приоритетных шагах, которые сегодня нужно осуществить армянской стороне.

Так, по словам Омбудсмена, рядом с армянскими селами и на дорогах находятся те азербайджанские служащие, которые во время войны пытали и убивали военнослужащих ВС Армении и мирных жителей и за что не были наказаны.

< Эта угроза никуда не делась. Власти Азербайджана еще больше усилили ненависть к армянам и пропаганду вражды.

Политические интересы не должны препятствовать безопасности нашей страны и каждого из нас, решению этих важнейших вопросов, касающихся наших важнейших прав.

Присутствие азербайджанских вооруженных сил возле наших сел и на дорогах является грубым и массовым нарушением жизни, свободного передвижения и других жизненно важных прав армянского населения, реальной угрозой безопасности.

Поэтому приоритетом для всех нас (каждого из нас) является удаление азербайджанских вооруженных сил и всех других военнослужащих из наших сел и дорог, и у нас есть для этого основания. В основном это касается азербайджанских вторжений в нашу страну. Они также должны быть наказаны за свои преступные деяния. Все остальное второстепенно>, - отметил Арман Татоян.