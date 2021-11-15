Понедельник, 15 Ноября 2021 15:57

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива <Аврора> и представительство ООН в Армении рады объявить, что они проведут Рождественскую ярмарку, чтобы помочь нуждающимся. Мероприятие, проводимое в партнерстве с Благотворительным фондом <Товмасян>, соберет средства для программ <Авроры> и проектов ООН в Армении, а также поможет ощутить ценность благотворительности и популяризирует помощь нуждающимся.

Как сообщает пресс-служба инициативы, все доходы от мероприятия пойдут на поддержку проектов по всему миру, которые помогают людям, страдающим в результате вооруженных конфликтов, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека. <Зимние праздники - чудесное время торжеств и веселья с семьей и друзьями, но я думаю, что это также отличная возможность уделить внимание помощи тем, кому не так повезло. Как вы знаете, <Аврора> основана на универсальной идее благодарности, которую может оценить каждый. Выражая эту благодарность в действии, <Аврора> демонстрирует воодушевляющий переход от простого выживания к процветанию и помощи. Посетив нашу Рождественскую благотворительную ярмарку, каждый получит шанс сделать именно это - и в то же время по- настоящему хорошо провести время>, - сказала Никола Станиш, исполнительный директор Гуманитарной инициативы <Аврора>.

Мероприятие состоится в воскресенье, 12 декабря 2021 года, с 10:00 до 20:00 в Музыкальном зале <Двин> (ул. Пароняна, 40, Ереван, Армения). Благодаря веселой атмосфере и широкому ассортименту товаров, включая книги, игрушки, сувениры, открытки, поделки ручной работы, украшения и т. д., а также праздничные закуски и напитки, Рождественская ярмарка станет особым событием для всей семьи. Вход будет бесплатным для всех, а само мероприятие будет организовано в строгом соответствии с местными ограничениями, касающимися эпидемии COVID- 19, включая гигиену дыхательных путей и социальное дистанцирование.

<Праздничные зимние ярмарки - это любимая традиция во многих странах и культурах, и они также являются отличным способом собрать средства для тех, кто больше всего в этом нуждается. Мы рады организовать это мероприятие вместе с Гуманитарной инициативой <Аврора>, так как по всему миру и в Армении по-прежнему существует так множество сообществ, которые рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы. Наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы продолжать заботиться и поддерживать их, пока в этом остается потребность, и помогать проложить путь к достижению Целей устойчивого развития для всех. Я надеюсь, что эта совместная инициатива также станет традицией, и вместе мы сможем поддержать еще больше людей>, - сказал Шомби Шарп, постоянный координатор ООН в Армении.

Деловое сообщество Армении, посольства, представители зарубежных стран и международных организаций в стране, а также другие партнеры и организаторы приглашаются для размещения столов и продажи различных национальных продуктов (например, продуктов питания и напитков, сувениров, книг, рождественских украшений и декора и т. д. по сниженным ценам).