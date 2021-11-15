Понедельник, 15 Ноября 2021 14:07

АрмИнфо. Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября на заседании Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в заседании, кроме членов Совбеза, приняли участие председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель парламентской фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян.

Никол Пашинян заявил, что со вчерашнего дня провел несколько встреч и обсуждений в данном составе в разных форматах. “Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи - подвести итоги наших обсуждений, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях”, - отметил он.

Премьер сообщил, что принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны Республики Армения и назначить на эту должность вице-премьера Республики Армения Сурена Папикяна. “Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. Я пригласил г-на Карапетяна утром поблагодарить его за работу на посту министра обороны, сказал, что ценю проделанную им работу, но на данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть проведена смена министра обороны” – указал он.

Никол Пашинян предложил вначале послушать отчет начальника Генерального штаба Артака Давтяна о текущей ситуации и оперативной обстановке в целом, а также проанализировать ситуацию. “Постараемся принять решение о наших действиях, направленных на защиту безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения”, - заявил он.