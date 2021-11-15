Понедельник, 15 Ноября 2021 13:37

АрмИнфо.По состоянию на 14 ноября в Армении проведено 1 004 493 вакцинаций от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, первую дозу вакцины против COVID-19 получили 682 188 человек, вторую дозу - 322 305 граждан.

По состоянию на 11:00 15 ноября в Армении подтверждено 378 новых случаев заражения Covid-19, вылечились 1 962 заболевших, 39 летальных случаев. За прошедший день проведено 5 966 тестов, в целом проведено 2 246 603 тестов.

Всего в республике подтверждено 328 963 случая заражения Covid-19, из них 293 7604 - вылечились, летальных исходов - 7 016. Фактическое лечение получают 26 810 пациентов.