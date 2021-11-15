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АрмИнфо.Указом президента Армении Армена Саркисяна Сурен Папикян освобождён от должности вице-премьера РА.
Другим указом главы государства Папикян назначен министром обороны Армении. Соответствующие указы опубликовано на сайте президента РА.
Ещё одним указом, президент Армении освободил от занимаемой должности министра обороны РА Аршака Карапетяна. Напомним, что Карапетян возглавил оборонное ведомство 2 августа текущего года.
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|Армения и Евросоюз подписали Соглашение об общем авиационном режиме
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|Украинские парламентарии посетили Мемориал жертв Геноцида армян в Османской империи
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Армения и Грузия изучают возможности расширения взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями
|Посол Армении в Украине отметил существенное продвижение армяно-украинских отношений
|Арман Татоян рассказал о приоритетных шагах Армении сегодня
|<Аврора> и представительство ООН в Армении организуют Рождественскую благотворительную ярмарку
|Политолог: Политика в Армении определяется принципом "сам дурак"
|Совет Совбеза Армении выступил с заявлением в связи с ситуацией на восточных рубежах страны
|Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения: Пашинян созвал заседание Совбеза
|Число вакцинированных от коронавируса в Армении превысило 1 млн.
|Сурен Папикян возглавил оборонное ведомство Армении
|В ООН выразили обеспокоенность по поводу необоснованных ограничений свободы мирных собраний в стране и вмешательства полиции в мирные демонстрации
|Спецпредставитель ЕС призвал Армению и Азербайджан разрядить напряженность
|В Капане националистический блок разгромил партию власти: ЦИК подвела предварительные итоги выборов в ОМС в 3-х общинах из 5-ти
|Блок <Армения> обвинил действующие армянские власти в преступном сговоре с Азербайджаном
|Бездействие военно-политического руководства Армении на фоне ползучей экспансии территорий РА Азербайджаном
|Новый КПП на подконтрольном Азербайджану участке автодороги Капан-Чакатен
|Президент Армении назначил Послов Армении в Германии и в Испании
|Сергей Лавров: Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ближайшее время будет сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов
|Омбудсмен Арцаха: Гражданин, бросивший взрывное устройство на блокпост азербайджанской стороны будет передан правоохранителям Арцаха
|В Министерстве обороны обсудили новые направления сотрудничества с Советом Европы
|СНБ Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон
|В Армении за сутки подтвердился 1 251 случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 2 192 человека
|Омбудсмен опубликовал видеоматериал, подтверждающий усложнение связи между селами Бардзраван, Шурнух и Воротан
|Американский <Центр международной политики> разоблачил тайные попытки Турции повлиять на политику США
|Вице-премьер: Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностей
|Сотрудники ЮКЖД прошли курсы спасателей в МЧС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Индия назначила военного атташе в Армению
|На саммите тюркоязычных стран в Стамбуле обсудят идею реализации <Туранского коридора>
|Президент Грузии: Южный Кавказ не может быть эксклюзивным ни для кого - ни для России, ни для Турции, ни для Ирана
|Главы МИД Армении и Палестины обсудили вопросы двусторонней повестки
|Прогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалии
|Прогноз: Любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к войне
|<Врата рая> арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна взял номинации на кинофестивале в Онтарио
|Секретарь Совбеза РА: Армения и Азербайджан обсуждают возможность открытия дороги в Нахиджеван
|ACBA Bank завершил крупное размещение акций и стал лидером по числу акционеров
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество не допустить уничтожения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха Азербайджаном, как это произошло в Нахиджеване
|В Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертности
|Омбудсмен Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями Азербайджана
|Президент Армении назвал недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета РА
|Глава МИД Армении и Гендиректор ЮНЕСКО обсудили судьбу армянского наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана
|В Абиверде археологами обнаружены ценные находки
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с очередным заявлением
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Чужих детей и чужой земли не бывает: зампредседателя Госдумы о важности проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха>
|Байрамов заверяет: Азербайджан согласует с ЮНЕСКО отправку миссии в регион
|Блок <Айастан>: Повестка режима по открытию эры мира в регионе означает потерю суверенитета Армении
|Из-за COVID-19 в Армении продлен карантин до 20 июня 2022 года
|NovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 года
|Возможно, за определенную плату, граждане РА смогут проехать по дороге Горис- Капан: Секретарь СБ
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|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию противника
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|Политолог: Политика в Армении определяется принципом "сам дурак"
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