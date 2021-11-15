Понедельник, 15 Ноября 2021 12:09

АрмИнфо.В конце пошлой недели Комитет ООН по правам человека опубликовал свои выводы по Армении, Германии и Украине. Его члены среди прочего рекомендовали Германии ограничить слежку за гражданами, Украину они призвали защитить журналистов от запугиваний и преследований, а Армении посоветовали сократить число полицейских на демонстрациях.

Согласно официальному сообщению Организации, свои выводы и рекомендации Комитет по правам человека ООН представил после обсуждения мер, принятых этими государствами для претворения в жизнь Международного пакта о гражданских и политических правах. Члены Комитета отметили достижения отчитавшихся государств. Вместе с тем они представили им целый ряд рекомендаций, направленных на укрепление защиты гражданских и политических прав.

При этом в документе по Армении члены Комитета выразили обеспокоенность по поводу <необоснованных ограничений свободы мирных собраний в стране>, вмешательства полиции в мирные демонстрации, а также произвольного задержания участников протестов.

Эксперты рекомендовали Армении сократить число полицейских на демонстрациях и расследовать все утверждения о чрезмерном применении силы, о произвольных арестах и задержаниях. Члены Комитета призвали Армению обеспечить полное соответствие внутреннего законодательства Основным принципам ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию порядка и Руководству по соблюдению прав человека при применении менее смертоносного оружия в правоохранительной деятельности.

Говоря о независимости судов, Комитет выразил обеспокоенность в связи с влиянием на них исполнительной и законодательной ветвей власти. У экспертов возникли вопросы относительно процедур отбора, назначения и отстранения судей и прокуроров.

Члены Комитета рекомендовали Армении обеспечить защиту судей и прокуроров от любых форм давления и вмешательства и гарантировать их безопасность.