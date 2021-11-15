Понедельник, 15 Ноября 2021 11:35

АрмИнфо. Поведение азербайджанцев свидетельствует о том, что тайно от армянского народа и вопреки государственным интересам Республики Армения происходит незаконная и фактическая делимитация в условиях преступного бездействия или преступного сговора властей. Об этом говорится в заявлении, распространенном блоком <Армения> (Айастан).

<Мы с вниманием и тревогой следим за информацией, поступающей с юго-восточных границ Армении, которая носит противоречивый и крайне тревожный характер. Есть информация, что враг продвинулся на юго-восточном направлении границы, произошли изменения. Сообщение Минобороны РА не дает полноты картины.

Бессвязная и неоперативная реакция бездарных властей вынуждает граждан Армении обращаться за информацией к источникам врага. Посему требуем, чтобы соответствующие государственные органы предоставили полную и объективную информацию, а также ответили на ряд вопросов.

В частности, прокомментировать оперативную ситуацию на указанном участке. А также ответить, как получилось, что противник беспрепятственно установил опорный пункт в общине Чакатен Сюникской области и сейчас проводит инженерные работы?

Почему говорящий об <эпохе мира>, но фактически представляющий собой угрозу для суверенитета Армении человек не дает разъяснений по поводу сложившейся ситуации? Или он ждет, пока произойдут нежелательные для нас процессы, чтобы после этого выступить с очередным демагогическим объяснением>, - вопрошали в блоке.

Отметим, что накануне МО РА сообщило о то, что противник попытался продвинуться на юго- восточном направлении границы, однако действия были пресечены. Меж тем, вражеские кадры с места событий свидетельствуют об обратном. Полноты картины происходящего нет