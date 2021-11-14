Воскресенье, 14 Ноября 2021 23:09

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении сообщает, что 15 ноября этого года, с 00:00 на подконтрольном Азербайджану участке автодороги Капан-Чакатен с целью осуществления пограничного и таможенного контроля азербайджанская сторона установит КПП.

Соответственно, армянская сторона в зеркальном режиме на указанной дороге также разместит пункты пограничного и таможенного контроля. В то же время сообщаем, что альтернативная дорога на данном участке будет готова до конца текущего года.