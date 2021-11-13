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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении Послов Армении в Германии и Испании.
Так, согласно сообщению аппарата президента, на должность главы армянского дипкорпуса в Германии назначен Виктор Енгибарян (резиденция Берлин), а Послом Армении в Испании стал Сос Аветисян (резиденция Мадрид)
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|Сергей Лавров: Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ближайшее время будет сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов
|Омбудсмен Арцаха: Гражданин, бросивший взрывное устройство на блокпост азербайджанской стороны будет передан правоохранителям Арцаха
|В Министерстве обороны обсудили новые направления сотрудничества с Советом Европы
|СНБ Арцаха: Межгосударственная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта с обеих сторон
|В Армении за сутки подтвердился 1 251 случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 2 192 человека
|Омбудсмен опубликовал видеоматериал, подтверждающий усложнение связи между селами Бардзраван, Шурнух и Воротан
|Американский <Центр международной политики> разоблачил тайные попытки Турции повлиять на политику США
|Вице-премьер: Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностей
|Сотрудники ЮКЖД прошли курсы спасателей в МЧС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Индия назначила военного атташе в Армению
|На саммите тюркоязычных стран в Стамбуле обсудят идею реализации <Туранского коридора>
|Президент Грузии: Южный Кавказ не может быть эксклюзивным ни для кого - ни для России, ни для Турции, ни для Ирана
|Главы МИД Армении и Палестины обсудили вопросы двусторонней повестки
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|ACBA Bank завершил крупное размещение акций и стал лидером по числу акционеров
|Глава МИД Армении призвал международное сообщество не допустить уничтожения армянского культурного наследия Нагорного Карабаха Азербайджаном, как это произошло в Нахиджеване
|В Армении наблюдается снижение динамики распространения коронавируса, при сохранении высоких темпов смертности
|Омбудсмен Армении продолжает указывать на серьезные гуманитарные проблемы в Сюникской области страны, вызванные действиями Азербайджана
|Президент Армении назвал недопустимым и неприемлемым любое посягательство в отношении границ, территориальной целостности и суверенитета РА
|Глава МИД Армении и Гендиректор ЮНЕСКО обсудили судьбу армянского наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана
|В Абиверде археологами обнаружены ценные находки
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с очередным заявлением
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Чужих детей и чужой земли не бывает: зампредседателя Госдумы о важности проекта <Дети Донбасса - детям Карабаха>
|Байрамов заверяет: Азербайджан согласует с ЮНЕСКО отправку миссии в регион
|Блок <Айастан>: Повестка режима по открытию эры мира в регионе означает потерю суверенитета Армении
|Из-за COVID-19 в Армении продлен карантин до 20 июня 2022 года
|NovAir будет выполнять регулярные рейсы между Ереваном и Капаном с 20 января 2022 года
|Возможно, за определенную плату, граждане РА смогут проехать по дороге Горис- Капан: Секретарь СБ
|Главы МИД Армении и Франции обсудили текущие вопросы карабахского конфликта
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию противника
|Захарова: Полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в регион
|Парламент Люксембурга принял антиазербайджанскую резолюцию
|Азербайджан будет осуществлять паспортный и таможенный контроль на своей территории дороги Горис-Капан: Пашинян
|В Париже состоялась встреча Байрамов-Мирзоян под эгидой МГ ОБСЕ
|Омбудсмен Армении: Нужно не легитимизировать присутствие азербайджанцев и действия заявлениями, а проводить работы для их удаления с армянских территорий
|У здания правительства проходят задержания граждан, протестующих против размещения азербайджанских таможенных пунктов на дороге Горис-Капан
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|Аналитик: Встречи в Ереване продемонстрировали, что списывать США со счетов преждевременно
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|Содокладчики ПАСЕ попытались оправдать ограничение свободы СМИ со стороны властей Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил акцию по кредитам под залог золота
|Управление военно-морских исследований США готово профинансировать лучшие разработки армянских ученых
|В Нагорном Карабахе открылся первый православный храм
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Советник главы Армавирской области назначен вице-губернатором
|Гуманитарная помощь ООН до сих пор недоступна народу Нагорного Карабаха: Пашинян
|Золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечные бактерии: ГСБПП представила результаты лабораторных исследований в сети <Ташир Пицца>
|Макей назвал безмозглой политику ряда европейских стран, а Германия готовит новые санкции против Минска
|Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту обстрела азербайджанскими ВС трактора жителя села Хачик
|Премьер-министр Армении будет назначать уполномоченных по делам диаспоры в зарубежных странах
|Главы оборонных ведомств СНГ определились с перспективами развития военного сотрудничества на 2022 год
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|Прогноз: Направляемая Западом борьба вокруг статуса Арцаха способна изменить многие реалии
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