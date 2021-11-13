Суббота, 13 Ноября 2021 14:42

АрмИнфо. Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ в ближайшее время будет сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ по итогам визита во Францию.

В частности, по его словам, работа сопредседателей будет направлена на создание условий для того, чтобы армянская и азербайджанская общины в регионе установили между собой атмосферу доверия, решали повседневные вопросы в духе конструктивных компромиссов.

Как говорится на сайте МИД РФ, Сергей Лавров напомнил в этой связи, что несколько дней назад в Париже состоялась встреча трех сопредседателей с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Он отметил, что все поддержали договоренность, достигнутую 9 ноября 2020 г. главами России, Армении и Азербайджана, отметили прогресс в деятельности российского миротворческого контингента в решении ряда гуманитарных вопросов и наметили целый ряд направлений, по которым необходимо сделать больше.