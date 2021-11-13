Суббота, 13 Ноября 2021 13:35

АрмИнфо.Министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Мартину Шмидт

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся 2 этапа программы, реализуемой Советом Европы <Права человека и женщины в ВС Армении>. Стороны отметили важность обеспечения ее продолжительности и развития новых направлений сотрудничества.

Согласно источнику, данная программа содействует осуществляемым работам по реализации прав военнослужащих и основных свобод, повышения осведомленности, обеспечению равных возможностей для женщин военнослужащих.

Программа также способствует развитию образовательных возможностей военнослужащих, эффективному осуществлению мероприятий, предусмотренных Стратегией Омбудсмена, а также оказанию экспертной помощи в изучении и совершенствовании законодательства, регулирующего сферу социальных и здравоохранительных прав военнослужащих, членов их семей, военных инвалидов, а также семей погибших и без вести пропавших военнослужащих.