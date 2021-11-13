Суббота, 13 Ноября 2021 13:34

АрмИнфо. Сегодня в Службу национальной безопасности Республики Арцах поступила информация о том, что рано утром на межгосударственной дороге Степанакерт-Бердзор в районе блокпоста Шуши в ответ на провокационные действия азербайджанских военнослужащих неизвестный бросил на блокпост взрывное устройство, после чего Межгосударственная автодорога Степанакерт-Шуши-Бердзор была закрыта с обеих сторон.

Согласно сообщению СНБ Арцаха, правоохранительные органы Республики Арцах совместно с российскими миротворческими войсками проводят соответствующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

При этом СНБ сообщает, что межгосударственная дорога Степанакерт- Шуши-Бердзор уже открыта с обеих сторон, пострадавших и раненных среди граждан Республики Арцах нет.

<Мы призываем сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения новостей, вызывающих панику, и следить только за официальными новостями>, - говорится в источнике.