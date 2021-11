Пятница, 12 Ноября 2021 20:48

АрмИнфо.Американский Центр международной политики (CIP) опубликовал отчет под названием <Турецкое лобби в Соединенных Штатах>, разоблачающий тайные и незаконные попытки Турции повлиять на политику США. Как сообщает Армянская Ассамблея Америки (AAA) основными инструментами влияния выступают Конгресс, крупные средства массовой информации и аналитические центры.

В 30-страничном отчете CIP, посвященного реализации <мирного, справедливого и устойчивого мира как основного направления внешней политики США>, анализируются документы Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), представленные зарегистрированными организациями. Работающими от имени турецких клиентов в 2020 году, включая Greenberg Traurig LLP, Mercury Public Affairs LLC, Venable LLP, Capitol Counsel LLC и другие.

Согласно отчету, 11 организаций были зарегистрированы в соответствии с FARA для работы от имени Турции в 2020 году (на сумму более 5 миллионов долларов США). Эти организации сообщили, что установили 2 319 контактов от имени своих турецких клиентов. Всего было произведено 568 пожертвований на избирательную кампанию на общую сумму 526 177 долларов, которые были внесены этими фирмами и их зарегистрированными иностранными агентами. 17 выборных должностных лиц получили взносы на сумму около 37 000 долларов США от фирм, которые связались с их офисами от имени турецких клиентов. 1 сенатор получил предвыборный взнос от фирмы, которая в тот же день связалась с их офисом от имени Турции.

В отчете подчеркивается, что общим знаменателем для всех является лоббирование, и отмечается, что <Турция была объектом значительного лоббирования, связей с общественностью и связанных с этим попыток влияния со стороны иностранных агентов Турции в США>. В отчете подчеркивается, что помимо руководителей Сената и Палаты представителей эти фирмы установили контакты с ключевыми членами комитетов по международным отношениям, по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей, а также с лидерами фракций Конгресса.

Помимо тысяч <политических контактов>, турецкие лоббисты 377 раз общались с авторитетными американскими СМИ, в частности с The New York Times (83), Bloomberg (52), The Washington Post (37), CNN (35) и The Wall Street Journal (34), "и включал" отправку сообщений для статей или писем редактору. Мозговые центры, а также предприятия и бизнес-сети также получили 145 контактов.

В отчете также подчеркивается, что агрессивные внешнеполитические решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, включая недавнее военное вмешательство и поддержку марионеточных террористических организаций в Сирии, Ливии, Ираке и Нагорном Карабахе, а также его авторитарное правление в Турции <сделали отношения США с Турцией более напряженными, чем когда-либо прежде>.

Однако коммуникативные PR агентства Greenberg Traurig LLP, Mercury Public Affairs LLC и Venable LLP прекратили свои контракты с турецкими госструктурами после того, как армянская американская община обнаружила полномасштабную поддержку Турцией войны, которую Азербайджан развязал прошлой осенью против армянского народа, включая вербовку и использование наемников-джихадистов.

В заключение в отчете четко говорится, что <этот анализ является лишь частью влияния Турции в Америке> и, например, не <рассматривает влияние Организации турецкого наследия> - некоммерческой организации, которая регулярно проводит мероприятия, обеспечивающие платформу для турецких официальных лиц в США. Также не рассматривались в отчете незаконные операции влияния, такие как работа Майкла Флинна (скандальный советник Дональда Трампа - Ред.) от имени Турции.

<Мы благодарим Центр международной политики за этот своевременный и подробный отчет>, - заявила директор Американской Ассамблеи Америки по связям с Конгрессом Мариам Халоян. "Контакты с антидемократическими режимами Турции и Азербайджана, которые свободно действуют в Вашингтоне и подрывают политику США в ущерб американскому народу, должны быть прекращены. Принятие Конгрессом закона ENABLERS было бы хорошим первым шагом, наряду с продолжающейся работой OCCRP по выявлению коррупции в Азербайджане, как и с работой транснациональных корпораций, заинтересованных в Турции и Азербайджане>.

Отметим, что Армянская ассамблея Америки, основанная в 1972 году, является крупнейшей общенациональной организацией в Вашингтоне, способствующей пониманию и осведомленности общественности об армянских проблемах.