Пятница, 12 Ноября 2021 19:09

АрмИнфо. Невзирая на взятые обязательства, Азербайджан продолжает торпедировать ход реализации достигнутых трехсторонних договоренностей, удерживая в плену многочисленных армянских военнопленных, что является не только грубым нарушением 8-го пункта заявления от 9 ноября 2020 года, но и международного гуманитарного права.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании глав правительств стран-участниц СНГ, которое проходило в формате видеоконференции.

Вице-премьер подчеркнул, что в результате конфликта, инициированного год назад Азербайджаном, 40 тыс. человек остались без крова и имущества, разрушено 17 тыс. гражданских объектов, убито и ранено несколько тысяч человек, в том числе гражданских лиц, а судьбы многих все еще неизвестны.

Вице-премьер Армении заявил, что Азербайджан должен отказаться от политики ненависти и занять конструктивную позицию для разрядки ситуации и вывода региона на этап мирного развития. Он обратил внимание на то, что искажая положения трехсторонних заявлений о разблокировании инфраструктуры в регионе от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, Азербайджаном муссируется идея <коридора>, что сопровождается угрозами применения силы. Замглавы правительства Армении в очередной раз подчеркнул, что карабахский конфликт не может быть решен силовым путем, его урегулирование можно достичь исключительно посредством мирных переговоров в рамках мандата Минской группы ОБСЕ. . <Для разрядки ситуации и выхода на этап мирного развития региона необходимо, чтобы Баку принял конструктивную позицию, отказавшись от политики ненависти и враждебных действий>, - отметил он. Коснувшись повестки заседания Совета, Григорян отметил, что Армения рассматривает эти документы как проявление усилий государств СНГ, направленных на развитие экономического сотрудничества, повышение конкурентоспособности национальных экономик государств-участников СНГ, и укрепление их позиций в мировой системе.

<Очевидно, что развитие высоких технологий играет определяющую роль в вопросе обеспечения безопасности и повышении уровня жизни населения. Страны, создающие и развивающие высокие технологии занимают ведущие позиции на международной арене>, - заметил он. В современном мире, по словам Григоряна, цифровизация, инновации и новейшие технологии являются ключевыми инструментами для дальнейшего повышения эффективности системы государственного управления, формирования благоприятной бизнес-среды, обеспечения поступательного экономического роста и предоставления качественных общественных услуг населению. В этом контексте он отметил важность комплексного плана по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года.

<Деятельность совместных научно-технологических центров исследований и разработок, трансфер теоретических знаний и практических навыков посредством обмена опытом и реализации совместных проектов улучшат не только инвестиционную среду, но и позволят коммерциализировать технологии с целью выхода на рынки третьих стран>, - подчеркнул вице-премьер.

Учитывая неизбежное развитие цифровых технологий, Григорян отметил,

что необходимо уделить должное внимание проблемам правовой охраны и

защиты интеллектуальной собственности. <Принятие соглашения о

сотрудничестве в сфере охраны и защиты авторского права и смежных

прав в информационных и телекоммуникационных сетях позволит объединить усилия государств-участников СНГ по защите прав интеллектуальной собственности в цифровой среде, утвердить единые подходы и проработать механизмы в сфере охраны и защиты прав авторов и провообладателей. Армянская сторона также поддерживает принятие представленных документов о скоординированных мерах, направленных на дальнейшее развитие обороноспособности государств-участников СНГ>, - сказал вице-премьер.

Он также коснулся сотрудничества в культурной сфере. В этом контексте замглавы правительства поприветствовал принятие плана мероприятий по проведению в 2022 году в СНГ Года народного творчества и культурного наследия.

Подводя итоги, Григорян отметил, что Республика Армения продолжит активную конструктивную работу с целью последовательного стимулирования совместных инициатив, направленных на взаимовыгодное сотрудничество.