Пятница, 12 Ноября 2021 18:54

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, улицы 7, 11 в кв. ‘Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 101 на улице Бюзанда, жилой дом 7 на улице Пароняна, собственные дома на пр. Мясникяна, жилой дом 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома на улицах Авана 4, 7, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 4-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, 41, 43, 43/1, 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца, жилые дома 22, 24, 26 на улице С.Таронца, жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на улицах 9, 11 на улице Неркин Шенгавита, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита, жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита и на переулке, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Даштаван и Ранчпар;

10:30-14:30 частично село Бердик;

10:30-16:00частично улицы Гая, Мхчяна, Огостоси 23 и Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10:30-12:30 село Маяковский и прилегающие производственные территории, пивной завод “Котайк”, ООО “Армения тобако кампан”;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

10:00-16:30 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, улица Ара Гехецика, квартал “Нор Таг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Ширакской области:

11:00-15:00 центральная часть села Цогамарг в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:30 улица Сакяна в городе Горис; село Горис;

13:30-16:30 улица Айгестана в городе Горис.