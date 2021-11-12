Пятница, 12 Ноября 2021 18:53

АрмИнфо. Посол Индии в Армении Кишан Дан Девал представил новоназначенного военного атташе страны, бригадного генерала Раджеша Пушкара (резиденция - Москва) министру обороны РА Аршаку Карапетяну и начальнику Генштаба Артаку Давтяну.

Как сообщает пресс-служба МО РА, во время встречи с министром обороны, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Карапетян поздравил бригадного генерала Пушкара с аккредитацией в Армении, отметив, что аккредитация индийского атташе является серьезным шагом на пути развития оборонного сотрудничества между двумя странами.

Стороны подтвердили, что существует ряд областей, представляющих взаимный интерес, которые должны быть закреплены соглашениями о сотрудничестве. Была также подчеркнута важность осуществления взаимных визитов на высоком уровне.

На встрече с Артаком Давтяном обсуждались вопросы военно-военно-технического сотрудничества. С целью обмена опытом была

подчеркнута важность осуществления взаимных визитов военных делегаций, военно-образовательных, профессиональных и совместных военных учений.