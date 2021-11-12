Пятница, 12 Ноября 2021 18:47

АрмИнфо. Сегодня Кавказ - это испытательный полигон для политики ЕС в отношении того, что он может сделать с этим соседним регионом и Россией. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, выступая на Парижском форуме мира по теме <Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего>.

<В этом году мы стали свидетелями совершенно новой приверженности ЕС политической стабильности Грузии. Президент Шарль Мишель (Президент Европейского совета -ред.) посетил Грузию три раза за шесть месяцев и непосредственно вмешался в стабилизацию страны, вытащив ее из кризиса>, - сказала она, также коснувшись боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Напомнив о том, что было подписано соглашения о прекращении огня, Зурабишвили указала на стремление ЕС к посредничеству между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, это просто необходимо, потому что, этот конфликт не может быть разрешен только Турцией, Россией или другими властями.

Задавшись вопросом о том, что же делать на Кавказе, президент Грузии назвала ошибочной противостояние ЕС с Россией, констатировав, что Европа не имеет ни военной мощи, ни желания для этого. Однако, по ее убеждению, ЕС должна показать, что является важным игроком и не уступит свое место.

<Сегодня в регионе много говорят о различных форматах, крупных инфраструктурных проектах, которые соединяют Европу с Черным морем, Каспийским морем и Азией. Этот регион не может быть эксклюзивным ни для кого - ни для России, ни для Турции, ни для Ирана. Сегодня мы наглядно видим, что эти страны активны, имеют заслуги и интерес к работе в этом регионе, ни у одной из этих стран нет экономических средств для реализации крупных инфраструктурных проектов, о которых все говорят. Европа - единственная, кто обладает этой властью. Помимо экономической мощи, у него должно быть видение, чего он хочет достичь, видения по стабилизации региона и понимания того, в чем его сила сегодня. Эта сила может заключаться в реализации крупного политического проекта>, - констатировала Зурабишвили, добавив, что этот может быть проект расширения.

Вместе с тем она подчеркнула, что после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. <Несмотря на неравенство сил, во время и после войны, несмотря на все, главная победа Грузии - сохранение своей европейской ориентации>, - подытожила президент Грузии.