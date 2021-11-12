Пятница, 12 Ноября 2021 13:17

АрмИнфо.Фильм арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна <Врата рая>, рассказывающий об Арцахе, стал победителем в четырех номинациях на Международном кинофестивале, который проводился в Онтарио (Канада). Об этом сообщает Арцахпресс.

<Врата рая> признаны лучшим фильмом в номинациях <Лучший международный фильм>, <Лучший сценарий>, <Лучший голос> и <Лучшая музыка>.

<Когда фильм об Арцахе получает сразу 4 награды на международном кинофестивале, это очень вдохновляет. Об Арцахе надо много говорить. Мы продолжаем рассказывать о важных страницах Арцаха и истории Армении в новых проектах. Включение фильма <Врата рая> в программу фестиваля показывает, что наша цель - сделать Арцах известным миру, правильная. Наша задача - представить страницы нашей истории аудитории в разных частях света>, - сказал Аветисян в беседе с <Арцахпресс>.