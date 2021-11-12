Пятница, 12 Ноября 2021 13:16

АрмИнфо. Армения и Азербайджан в рамках рабочей группы под руководством вице-премьеров двух республик и России, обсуждают возможности предоставления азербайджанской стороне дороги через РА в Нахиджеван.

Об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. При этом он добавил, что если Азербайджан хочет дорогу только в Нахиждеван, то целесообразно использовать участок Хндзореск-Биченек.

<Взамен мы получим участок Хндореск-Горадиз. Но эти вопросы еще обсуждаются. Речь идет не о коридоре, а о предоставлении дороги>, - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза РА еще раз коснулся вопроса передачи 21 км участка дороги Горис-Капан Азербайджану, и заверил, что у Армении есть альтернативные дороги, и нет логики использовать дорогу Горис- Капан.

При этом Григорян не объяснил, как так получилось, что 21 км суверенной территории Армении без процесса демаркации и делимитации были переданы Азербайджану. Он также не объяснил, как так получилось, что стало целесообразнее потратить миллионы долларов для строительства альтернативной не столь удобной объездной дороги, вместо того, чтобы пользоваться своей достаточно комфортной дорогой.

По его словам, если возникнет необходимость использовать эту дорогу, то азербайджанская сторона сообщит Армении о каком процессе идет речь: <Азербайджанская сторона пока не полностью оповестила, что это подразумевает взымание некоторых выплат за использование дороги, а также проверку документов. Мы будем отвечать зеркально и установим таможенный пункт. Звучат мнения, что азербайджанцы не будут использовать эту дорогу. Но азербайджанцы, например, могут использовать эту дорогу для перехода из Санасара в Эйвазли, и часть ее также проходит по территории Армении, и в случае использования этого участка мы также будем проводить таможенный контроль и взимать таможенные пошлины с граждан Азербайджана>. Он также заверил, что ни одно армянское село не будет изолировано. При этом умолчав тот факт, что ряд сел вот уже несколько месяцев в изоляции из-за недальновидных шагов властей, а в некоторых случаях даже сосуществуют с ВС Азербайджана на расстоянии вытянутой руки (Воротан, Шурнух -ред.)

Григоряна также не пояснил, о каком КПП идет речь с армянской стороны и с кого армянская сторона собирается взымать пошлины, ведь так называемого села Эйвазлы давно нет. Для него также вполне приемлемо, что граждане Армении должны платить пошли за проезд по исконно армянской дороге, только потому, что власти решили эту дорогу подарить Азербайджану в нарушение даже договоренностей от 9 ноября 2020 года.